Lazio-Milan, probabili formazioni: dubbio Theo Hernandez

Stefano Pioli dovrebbe confermare il 4-2-3-1. Giroud al centro, con Pulisic e Leao larghi e Loftus-Cheek da trequartista. A centrocampo Bennacer e Adli, mentre in difesa ci sono ancora due dubbi da sciogliere. Per la corsia destra il ballottaggio è fra Florenzi e Calabria, mentre dovrebbe esserci la coppia Thiaw-Gabbia. Theo Hernandez dovrebbe farcela nonostante la botta al piede. In caso di forfait, pronto Florenzi. Ecco le probabili formazioni di Lazio e Milan.