Lazio-Milan, le probabili formazioni: le scelte di Inzaghi e Pioli

Le probabili formazioni di Lazio-Milan, 'Monday Night' del 33° turno di Serie A. Gli uomini scelti dai tecnici Simone Inzaghi e Stefano Pioli

Daniele Triolo

Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' la sfida Lazio-Milan, 'Monday Night' della 33^ giornata di Serie A, gara di fondamentale importanza per le ambizioni di Champions League delle due contendenti. Vediamo, in questo articolo, le probabili formazioni di Lazio-Milan, con le scelte dei due tecnici, Simone Inzaghi e Stefano Pioli, e come arrivano le squadre al match.

QUI LAZIO - Inzaghi costretto a rinunciare ad un giocatore per reparto: in difesa, ancora out Luiz Felipe; a centrocampo, mancherà Gonzalo Escalante. In attacco, invece, non dovrebbe farcela Felipe Caicedo, alle prese con una fascite plantare. Hanno recuperato, e saranno titolari, invece, i centrocampisti Lucas Leiva e Luis Alberto. Tre gli ex rossoneri nella fila biancocelesti: saranno titolari Pepe Reina e Francesco Acerbi, si accomoderà, invece, in panchina Mateo Musacchio.

QUI MILAN - Pioli non avrà Zlatan Ibrahimović, che rientrerà soltanto per la prossima gara. Recuperati, deputati a partire entrambi dal 1', i difensori Fikayo Tomori e Theo Hernández. Perfettamente ristabilito Ismaël Bennacer, che si riprenderà il posto in cabina di regia. In attacco, l'esperto Mario Mandžukić sembra aver vinto il ballottaggio con Rafael Leão. Soltanto panchina per il capitano Alessio Romagnoli, notoriamente tifoso proprio della Lazio.

Queste, dunque, le probabili formazioni per Lazio-Milan di questa sera allo stadio 'Olimpico' secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marušić, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinković-Savić, Leiva, Luis Alberto, Lulić; Correa, Immobile. A disposizione: Strakosha, Alia, Musacchio, Hoedt, Armini, Patric, Fares, Parolo, Akpa Akpro, Cataldi, A. Pereira, Muriqi. Allenatore: S. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; Mandžukić. A disposizione: Tătărușanu, Dalot, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Krunić, Meïte, Tonali, Castillejo, Brahim Díaz, Hauge, R. Leão. Allenatore: Pioli.