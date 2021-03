Italia-Irlanda del Nord, la probabile formazione azzurra: c’è Donnarumma

Gigio Donnarumma, unico milanista nell'Italia di Roberto Mancini, giocherà dall'inizio nella prima gara di qualificazione ai Mondiali 2022

Questa sera, alle ore 20:45 , allo stadio 'Tardini' di Parma , l' Italia di Roberto Mancini giocherà contro l' Irlanda del Nord . Si tratta della prima gara del Gruppo C europeo di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar .

Gli Azzurri schiereranno tra i pali, dal 1', l'unico milanista convocato dal C.T. per questi incontri (i prossimi contro Bulgaria, il 28 marzo, e Lituania, il 31), ovvero Gianluigi 'Gigio' Donnarumma .

Questa, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola , le probabili formazioni per Italia-Irlanda del Nord di stasera.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; Ballard, J. Evans, Cathcart; Dallas, McNair, Davies, Saville, Lewis; Magennis, Lafferty. A disposizione: C. Hazard, Hughes, C. McLaughlin, R. McLaughlin, Smith, McCann, C. Evans, Ferguson, Kennedy, Thompson, Whyte, Lavery. C.T.: Baraclough.