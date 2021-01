Inter-Milan, probabili formazioni: le scelte di Conte e Pioli | Coppa Italia News

Inter-Milan, le probabili formazioni del match di ‘San Siro’

INTER-MILAN PROBABILI FORMAZIONI – Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà a ‘San Siro‘ il derby Inter-Milan. La gara, come noto, sarà valida per i quarti di finale, in gara secca, di Coppa Italia. Chi passerà il turno, tra nerazzurri e rossoneri, sfiderà la vincente di Juventus-Spal nella doppia semifinale del 2 e 10 febbraio prossimo.

In casa Inter, il tecnico Antonio Conte deve rinunciare al solo Danilo D’Ambrosio, sulla via del recupero dall’infortunio. Per il resto, tutti disponibili ed ampia possibilità di scelta. Dovrebbero partire dall’inizio Aleksandr Kolarov al posto di Alessandro Bastoni in difesa, l’ex di turno Matteo Darmian e Ivan Perišić al posto di Achraf Hakimi e Ashley Young a centrocampo e, infine, Alexis Sánchez al posto di Lautaro Martínez in attacco. In mezzo, dubbio tra Nicolò Barella e Roberto Gagliardini.

In casa Milan, fuori causa per infortunio Matteo Gabbia e Ismaël Bennacer, per squalifica Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma e per coronavirus Hakan Çalhanoğlu, spazio in porta a Ciprian Tătărușanu, in difesa a Diogo Dalot (turno di riposo per Davide Calabria), a centrocampo a Soualiho Meïte e sulla linea dei trequartisti ad Alexis Saelemaekers. Panchina, dunque, per Samu Castillejo. Dovrebbe essere Rafael Leão a giocare in attacco, largo a sinistra, con Zlatan Ibrahimović nel ruolo di centravanti.

Vediamo, dunque, le probabili formazioni di Inter-Milan di questa sera a ‘San Siro‘.

INTER (3-5-2): Handanović; Škriniar, de Vrij, Kolarov; Darmian, Barella (Gagliardini), Brozović, Vidal, Perišić; Lukaku, A. Sánchez. A disposizione: Radu, Padelli, Ranocchia, Bastoni, Hakimi, Young, Gagliardini (Barella), Sensi, Vecino, Eriksen, Lautaro Martínez, Pinamonti. Allenatore: Conte.

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Dalot, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Meïte, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, R. Leão; Ibrahimović. A disposizione: A. Donnarumma, Moleri, Calabria, Kalulu, Musacchio, Tomori, Castillejo, Krunić, Hauge, Tonali, Mandžukić, Rebić. Allenatore: Pioli.

