Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato della probabile formazione dei rossoneri di Paulo Fonseca per Fiorentina-Milan , partita della 7^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma domani sera, alle ore 20:45 , allo stadio 'Franchi' di Firenze .

Fiorentina-Milan, la probabile formazione del Diavolo

Il Milan di Fonseca, reduce da tre vittorie consecutive in campionato (4-0 contro il Venezia, quindi 2-1 contro l'Inter e infine 3-0 contro il Lecce) non cambierà modulo: in campo, dunque, ancora con il 4-2-3-1 super offensivo che prevede in campo due attaccanti veri di ruolo.