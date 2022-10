Dinamo-Milan, la probabile formazione di Pioli: ci sono due sorprese

La probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Dinamo Zagabria-Milan, 5^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023

Daniele Triolo

Domani sera, alle ore 21:00, si giocherà Dinamo Zagabria-Milan, partita della 5^ giornata della Champions League 2022-2023. Una gara, quella dello stadio 'Maksimir', che il Diavolo di Stefano Pioli dovrà vincere a tutti i costi per sperare di poter passare il turno in Champions la prossima settimana contro il RB Salisburgo.

Fuori causa i lungodegenti Mike Maignan, Davide Calabria, Alessandro Florenzi, Alexis Saelemaekers e Zlatan Ibrahimović, per i quali l'appuntamento con il campo è rinviato al 2023, c'era attesa per capire chi tra i calciatori un po' acciaccati dopo Milan-Monza potesse far parte della spedizione in Croazia.

Dinamo-Milan, così in campo al 'Maksimir? — Stamattina si è svolto l'allenamento di rifinitura a Milanello. Non vi hanno preso parte Sergiño Dest e Brahim Díaz. Quest'ultimo, ad ogni modo, è partito con la squadra alla volta di Zagabria e partirà inizialmente dalla panchina. Non disponibili, poiché non inseriti in lista UEFA, il difensore Malick Thiaw e i centrocampisti Yacine Adli e Aster Vranckx; squalificato, come noto, Fikayo Tomori.

Scelte di formazione un po' obbligate, dunque, per Pioli, specialmente in difesa. A proteggere, quindi, la porta di Ciprian Tătărușanu ci saranno, da destra a sinistra, Pierre Kalulu, Matteo Gabbia, Simon Kjær e Theo Hernández. A centrocampo, sicuri di una maglia Sandro Tonali e Ismaël Bennacer. Quindi, i due dubbi di Pioli, che medita un paio di sorprese nella probabile formazione per Dinamo Zagabria-Milan.

Entrambe sono sulla trequarti: a destra, ballottaggio tra Junior Messias e Ante Rebić; al centro, tra Charles De Ketelaere e Rade Krunić. Il croato (che parlerà alle ore 18:20 in conferenza stampa) e il bosniaco sono favoriti per giocare dall'inizio. Confermato, invece, il ritorno di Rafael Leão nel ruolo di esterno sinistro d'attacco e di Olivier Giroud in quello di centravanti.

Vediamo, dunque, la probabile formazione rossonera per Dinamo Zagabria-Milan di domani sera al 'Maksimir', schierata con un 4-2-3-1 che, in realtà, dovrebbe tramutarsi in un più coperto (ma egualmente spregiudicato) 4-3-3 in corso d'opera.

MILAN: Tătărușanu; Kalulu, Gabbia, Kjær, Theo Hernández; Tonali, Bennacer, Krunić; Rebić, Giroud, R. Leão. A disposizione: Mirante, Jungdal, Ballo-Touré, Coubis, Bakayoko, Pobega, De Ketelaere, Brahim Díaz, Messias, Origi. Allenatore: Pioli. Dinamo Zagabria-Milan, parla Zvonimir Boban: il suo pronostico >>>