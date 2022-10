Milan, Maignan vuole provare a tornare per i Mondiali: il punto

Mike Maignan, portiere del Milan, è attualmente fermo per una lesione al soleo della gamba sinistra ma vuole andare in Qatar. Le ultime news

Daniele Triolo

Il Milan rivedrà il suo portiere titolare, Mike Maignan, soltanto nel gennaio 2023, dopo la lunga pausa di Serie A e Champions League per via dei Mondiali in Qatar previsti per novembre e dicembre.

Milan, Maignan da oggi in Francia: ce la farà per i Mondiali? — Dopo aver rimediato una lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro, infatti, l'estremo difensore francese, proprio quand'era sul punto di tornare in campo, ha accusato la lesione al soleo della stessa gamba.

Mondiali a rischio, dunque, per l'ex Lille e PSG. Il quale, però, come rivelato da 'L'Équipe', proverà di tutto, con lo staff medico della Nazionale francese, nel centro federale di Clairefontaine, per recuperare in tempo.

Maignan, da oggi, sarà in Francia per curarsi dall'infortunio: la prognosi varia da un mese (4 settimane) a un mese e mezzo (45 giorni). Nel primo caso, rassegna in Qatar possibile per il numero 16 rossonero; nel secondo caso, sarebbe costretto a rinunciare.