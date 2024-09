Derby Inter-Milan, probabili formazioni: Fonseca cambia modulo? La mossa

Secondo quanto riportato da Luca Bianchin di Gazzetta, Paulo Fonseca ha provato un 4-4-2. Calabria non ci sarà per infortunio, partirà Emerson Royal. Tomori con Gabbia e Reijnders al centro con Fofana. Quindi panchina sia per Pavlovic che per Loftus-Cheek, dopo una prestazione non brillante in Champions. Theo Hernandez a chiudere la difesa. L'attacco cambia: Pulisic e Leao a supporto di Morata con Abraham. Un'altra rivoluzione in vista per Fonseca che cerca la chiave per fare svoltare del tutto la stagione, una gara da vincere per il Milan.