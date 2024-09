Una stagione che è partita forse nel peggiore modo possibile. Il Milan è riuscito a vincere solamente una gara delle cinque disputate . Non solo, i rossoneri non hanno dimostrato un accenno di miglioramento rispetto alla scorsa stagione, anzi. I problemi sembrano essersi acuiti ( difesa sempre più porosa e problemi anche in attacco ). Paulo Fonseca è arrivato in estate, tra lo scetticismo generale di tifosi e addetti ai lavori. Secondo le voci e i rumors , la sua panchina sarebbe già molto in bilico, tanto che solo una vittoria, e anche convincente, domenica sera contro l'Inter potrebbe salvarlo . Dalle parole di Ibrahimovic , al progetto Milan e non solo, analizziamo i perché non sia giusto decidere il destino di un allenatore da una singola partita .

Milan, un derby può decidere il futuro di Fonseca? Ecco perché non è giusto

Paulo Fonseca ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno ed è stato scelto (le motivazioni in questo momento c'entrano poco) tra una pletora di allenatori molto importanti. Conte, De Zerbi, Xavi, Flick, Tuchel e altri ancora. Erano tutti disponibili. E con tutto il rispetto per Fonseca, molti di questi hanno un palmares più importante del portoghese. Per questo la società ha lanciato un messaggio importante: Fonseca è l'uomo giusto per il progetto Milan. Un progetto, come detto più volte da Ibrahimovic, che punta a vincere, in Italia e in Europa.