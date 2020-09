Crotone-Milan: Ibrahimovic out. Pioli si affida alla coppia Calhanoglu-Rebic

ULTIME NOTIZIE CROTONE-MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra su Crotone-Milan, gara in programma alle ore 18 allo Scida. Con Zlatan Ibrahimovic indisponibile, Stefano Pioli si affida a Ante Rebic e Hakan Calhanoglu.

Il tecnico punta molto sul croato, che sarà costretto a saltare per squalifica anche il playoff di Europa League in Portogallo giovedì prossimo. Giocherà come prima punta, cosa che l’attaccante ha già fatto nella scorsa stagione nel post lockdown (contro la Lecce e contro la Roma). “Rebic può fare benissimo anche la prima punta, dà fisicità e quantità, può giocare in diversi ruoli”. Queste le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa. Probabile panchina dunque per Lorenzo Colombo, che comunque dovrebbe giocare la gara decisiva contro il Rio Ave giovedì.

Poi c’è Hakan Calhanoglu, il vero leader tecnico di questa squadra. Con la doppietta di giovedì scorso ha raggiunto Ronaldinho e Rijkaard nella classifica dei marcatori rossoneri, a quota 26 gol. Il turco sembra aver fatto finalmente quel salto di qualità che tutti si aspettavano dal suo arrivo nell’estate 2017.

A sostenerli probabilmente ci saranno Sandro Tonali e Brahim Diaz, che dovrebbero prendere il posto di Ismael Bennacer (anemico nelle ultime uscite) e Samu Castillejo. Novità importanti dunque, ma saranno i due vicerè, Rebic e Calhanoglu a dover indicare al Milan la strada della vittoria.

HAUGE, MALDINI PROVA A CHIUDERE >>>

MILAN PRONTO A CHIUDERE PER UN DIFENSORE >>>