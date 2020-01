Coppa Italia – Verso Milan-Torino: a Bennacer le chiavi del centrocampo

NEWS MILAN – Manca ormai pochissimo a Milan-Torino, partita in programma domani sera, alle ore 20:45, e valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Sarà una gara ad eliminazione diretta, secca, la cui vincente sarà premiata con il doppio confronto, in semifinale della competizione nazionale, contro la Juventus di Maurizio Sarri, capolista del campionato di Serie A.

Si presume che Stefano Pioli, tecnico rossonero, al netto delle evoluzioni di mercato attese nelle prossime ore dalle parti di ‘Casa Milan‘, possa attuare un minimo di turnover, dando spazio anche a chi, in quest’ultimo mese, ha accumulato meno minuti sul terreno di gioco. Quello che appare certo, invece, è che ci sarà Ismaël Bennacer.

Bennacer, classe 1997, era diffidato ed è stato ammonito venerdì sera in occasione di Brescia-Milan: il cartellino giallo, di conseguenza, ha fatto scattare la squalifica per Milan-Verona di campionato. E se Pioli, per domenica pomeriggio, dovrà ingegnarsi su come sostituire il regista franco-algerino vista la contemporanea indisposizione della sua riserva naturale, Lucas Biglia, senza dubbio domani sera schiererà Bennacer dal 1′.

All’ex empolese saranno affidate le chiavi del centrocampo rossonero, così come accade, ormai, da fine ottobre: dal 27 ottobre 2019, giorno di Roma-Milan 2-1, infatti, Bennacer ha saltato appena una partita, Milan-Napoli 1-1 del 23 novembre 2019, poiché squalificato per somma di ammonizioni: per il resto, 13 gare in campo, tra campionato e TIM Cup, di cui ben 11 per l’intero arco dei 90′ di gioco. Un elemento divenuto, in sostanza, imprescindibile per il Milan e per il tecnico Pioli, che fa sviluppare la manovra dei rossoneri attraverso di lui.

Piede educato, calciatore dinamico, motorino inesauribile sulla mediana, Bennacer sta ampiamente ripagando l’investimento di 16 milioni di euro effettuato dal Milan, la scorsa estate, per strapparlo all’Empoli e vincere la concorrenza della Fiorentina e di qualche club inglese che ci aveva visto lungo: al momento, al numero 4 milanista può essere imputata, soltanto, una fastidiosa tendenza, quella al cartellino giallo sistematico. In 17 gare ufficiali disputate con la maglia del Milan, infatti, Bennacer ha rimediato già ben 10 ammonizioni!

Questo poco edificante ‘score‘ è dovuto al fatto che, per la posizione che occupa sul manto erboso, Bennacer è maggiormente incline a commettere un fallo tattico sull’avversario in ripartenza una volta che gli avversari hanno superato in velocità la prima pressione sul portatore di palla. Ma, ad onor del vero, va anche evidenziato come qualcuna di queste ammonizioni sia stata recapitata al calciatore africano in maniera un po’ gratuita e un po’ troppo frettolosa. Lui, però, in una recente intervista, ha dichiarato di essere pronto a migliorare, ad imparare, perché ha grande fame.

E, magari, si prepara a calciare in porta con molta più frequenza. In Brescia-Milan è andato vicinissimo al gol. Che possa essere proprio lui, alla fine, con una chirurgica conclusione dalla distanza, il ‘match-winner‘ di Milan-Torino? Intanto, sul fronte mercato, ecco le ultime sulla possibile cessione di Jesús Suso al Siviglia: continua a leggere >>>

