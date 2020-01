NEWS MILAN – Ismaël Bennacer, regista franco-algerino dei rossoneri, è stato ammonito al 62′ del match del ‘Rigamonti‘ dall’arbitro Paolo Valeri per un fallo tattico a metà campo. Bennacer era diffidato e salterà, dunque, Milan-Verona di domenica 2 febbraio, prossimo impegno dei rossoneri in campionato. Per seguire la fase finale del match Brescia-Milan, continua a leggere >>>

