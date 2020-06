Coppa Italia – Verso Juventus-Milan: possibile esclusione per Leao

MILAN NEWS – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, Stefano Pioli, tecnico rossonero, sta già cominciando a pensare a Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma tra una decina di giorni all’Allianz Stadium di Torino.

Pioli, che dovrà fare a meno di Theo Hernández, Samu Castillejo (squalificati) e Zlatan Ibrahimovic (squalificato e infortunato), continua infatti a perdere pezzi: si è fermato il difensore brasiliano Léo Duarte ed anche Andrea Conti non sta benissimo: avrà bisogno di essere monitorato nei prossimi giorni.

Pertanto, il tecnico emiliano medita di cambiare modulo e lasciare, per ora, il 4-2-3-1 per passare ad un sistema di gioco più coperto, ad albero di Natale. A farne le spese sarebbe l’attaccante portoghese, Rafael Leao, che partirebbe dalla panchina anche perché, in allenamento a Milanello, non sta convincendo.

Davanti i due trequartisti del 4-3-2-1 che ha in mente Pioli, Giacomo ‘Jack’ Bonaventura e Hakan Çalhanoglu, ci dovrebbe essere quindi il croato Ante Rebic. INTANTO IL DIAVOLO PENSA A COME RINFORZARE LA DIFESA SUL MERCATO ESTIVO: VAI ALLA NEWS >>>