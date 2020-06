Coppa Italia – Verso Juventus-Milan: Conti potrebbe saltare il match

MILAN NEWS – Secondo quanto riferito dal giornalista Manuele Baiocchini, inviato di ‘Sky Sport‘ a Milanello, il terzino destro Andrea Conti non sta benissimo.

Pertanto, qualora Conti non dovesse migliorare nei prossimi giorni, potrebbe essere costretto a saltare Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia che sarà recuperata il 12 giugno dopo essere stata rinviata a marzo per l’emergenza coronavirus.

Il problema di Conti, nel caso in cui fosse confermato, si aggiungerebbe alle tre già note squalifiche in casa rossonera, che priveranno Stefano Pioli, all’Allianz Stadium, di Theo Hernández, Samu Castillejo e Zlatan Ibrahimovic. ECCO, INTANTO, QUANDO INTENDE RIENTRARE IN CAMPO LO SVEDESE >>>