Nella giornata di domani, domenica 10 agosto, alle ore 16:00, lo stadio 'Stamford Bridge' di Londra (Inghilterra) sarà teatro della quinta sfida di Allegri dal suo ritorno sulla panchina rossonera: il Milan sfiderà il Chelsea di Enzoa, nella quinta amichevole dei rossoneri nella Pre-Season Tour 2025. Il club arriva dal pareggio per 1-1 contro il Leeds. Ecco le probabili formazioni di Chelsea-Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>
Chelsea-Milan, probabili formazioni: debutto per Modric? In attacco …
Chelsea-Milan, probabili formazioni: quinta amichevole estiva della Pre-Seaston Tour 2025 dei rossoneri di Massimiliano Allegri
