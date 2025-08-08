Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite amichevoli Milan, Jashari convocato per le amichevoli contro Leeds e Chelsea

AMICHEVOLI MILAN

Milan, Jashari convocato per le amichevoli contro Leeds e Chelsea

Milan, Jashari convocato per le amichevoli contro Leeds e Chelsea
Ardon Jashari, nuovo acquisto del Milan, partirà con i rossoneri per l'Irlanda prima e per l'Inghilterra poi per le ultime amichevoli estive
Daniele Triolo Redattore 

Secondo quanto riferito da 'Calciomercato.com', l'allenatore Massimiliano Allegri ha convocato anche il nuovo acquisto Ardon Jashari per le ultime due amichevoli estive del Milan prima dell'inizio ufficiale della stagione 2025-2026. Annata che, per i rossoneri, partirà domenica 17 agosto alle ore 21:15 a 'San Siro' con la sfida di Coppa Italia contro il Bari.

Milan, Jashari subito a disposizione di Allegri

—  

Jashari, dunque, partirà con Mike Maignan e compagni alla volta dell'Irlanda. Lì, domani pomeriggio, alle 16:00 ora italiana, all'Aviva Stadium di Dublino, il Milan sfiderà in amichevole il Leeds United. Quindi, il centrocampista svizzero classe 2002 farà parte della spedizione rossonera a Londra.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Hojlund si avvicina: ecco cosa manca per chiudere >>>

Questo poiché il giorno seguente, domenica 10 agosto, sempre alle 16:00 ora italiana, il Diavolo scenderà in campo a 'Stamford Bridge' per affrontare il Chelsea.

Leggi i
commenti
Partite: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA