Jashari: 'Milan, il mio sogno fin da bambino'. Su Modric e gli idoli ...

La confessione di Jashari: "Sempre parlato di Milan con famiglia e amici"—
«Quando ho visto che il Milan era interessato mi sono sentito orgoglioso, ma è stato il progetto che hanno prospettato a me e alla mia famiglia», ha detto il classe 2002 nella sua prima intervista da giocatore del Milan. «Quando ho deciso che sarei voluto venire al Milan ho dato la mia parola: è sempre stato un sogno fin da bambino. Nella mia famiglia e nella cerchia dei miei amici si è sempre parlato di Milan … Il sogno è diventato realtà», ha detto lo svizzero di origini macedoni visibilmente emozionato. «A chi mi ispiro? Sicuramente a Roberto Baggio e Andrea Pirlo. Mi piaceva come giocavano, tecnicamente erano veramente forti».
Jashari, poi, ha parlato delle sue caratteristiche sul terreno di gioco. «Fisicamente posso avere un impatto importante. Posso dare una mano in entrambe le fasi, così come posso fornire l’assist decisivo nelle zone calde. Penso che questi siano i miei punti di forza con cui posso aiutare la squadra».
"Voglio imparare tanto da Modric, guardandolo dentro e fuori dal campo"—
Nel Milan giocherà con un fuoriclasse come Luka Modrić. Cosa proverà ad allenarsi al suo fianco e a giocare in squadra con il croato? «È una sensazione fantastica. Iniziare la mia avventura qui con un giocatore incredibile che ha vinto così tanto può solo aiutarmi. Voglio imparare tanto da lui, ascoltarlo, guardare com’è in campo ma anche fuori dal campo», ha detto Jashari.
Chiosa dedicata al numero 30, che già indossava in Belgio con il Bruges e, prima ancora, in patria con il Lucerna. Un dorsale che ha deciso di tenere anche nella sua esperienza in rossonero. «Ho iniziato con il numero 30 in Svizzera, nel mio club giovanile dove sono diventato professionista - ha sottolineato Jashari -. Amo Lionel Messi, quindi l’ho preso perché anche lui ha iniziato con questo numero. Mi ha portato fortuna in Svizzera e in Belgio, quindi l’ho voluto tenere. Spero di renderlo un numero storico».
