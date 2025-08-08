Jashari: 'Milan, il mio sogno fin da bambino'. Su Modric e gli idoli ...

La confessione di Jashari: "Sempre parlato di Milan con famiglia e amici"

«Quando ho visto che il Milan era interessato mi sono sentito orgoglioso, ma è stato il progetto che hanno prospettato a me e alla mia famiglia», ha detto il classe 2002 nella sua prima intervista da giocatore del Milan. «Quando ho deciso che sarei voluto venire al Milan ho dato la mia parola: è sempre stato un sogno fin da bambino. Nella mia famiglia e nella cerchia dei miei amici si è sempre parlato di Milan … Il sogno è diventato realtà», ha detto lo svizzero di origini macedoni visibilmente emozionato. «A chi mi ispiro? Sicuramente a Roberto Baggio e Andrea Pirlo. Mi piaceva come giocavano, tecnicamente erano veramente forti».