Bologna-Milan: la probabile formazione di Thiago Motta | Serie A News

Domani, lunedì 21 agosto 2023, andrà in scena la gara tra Bologna e Milan: ecco la probabile formazione schierata da Thiago Motta

Domani, lunedì 21 agosto 2023, andrà in scena alle ore 20:45 la gara valevole per la prima giornata di Serie A tra Bologna e Milan allo stadio Renato Dall'Ara. I rossoneri cercheranno di partire nel migliore dei modi, ma affronteranno una sfida tutt'altro che semplice. Gli emiliani vorranno sorprendere i pronostici e fare il colpaccio all'esordio.

I rossoblù debutteranno in casa davanti ai propri tifosi e questo potrebbe colmare il tasso tecnico che differenzia le due compagini. Thiago Motta avrà una grossa perdita da affrontare quest'anno ed è senza dubbio quella di Marko Arnautovic, ceduto all'Inter a pochi giorni dall'inizio del campionato. Da risolvere anche la questione Musa Barrow, seguito con grande interesse dal Torino. I Felsinei vorrebbero venderlo a titolo definitivo o in prestito ma con obbligo di riscatto. I granata invece continuano a chiedere il ragazzo con la formula di prestito con diritto di riscatto.