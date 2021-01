Benevento-Milan, probabili formazioni: chance per Brahim | Serie A News

Benevento-Milan, scocca l’ora di Brahim Díaz

BENEVENTO-MILAN PROBABILI FORMAZIONI – Brahim Díaz, classe 1999, giocherà ancora una volta titolare oggi con la maglia rossonera.

In occasione di Benevento-Milan, gara delle ore 18:00 allo stadio ‘Vigorito‘, il fantasista andaluso partirà infatti dal 1′. Giocherà nel ruolo di trequartista destro del 4-2-3-1 del tecnico Stefano Pioli.

Brahim Díaz verrà preferito all’amico e concittadino Samu Castillejo, sebbene quest’ultimo abbia recuperato dall’indurimento ai flessori accusato al termine della sfida contro la Lazio a ‘San Siro‘.

Come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, prima di Benevento-Milan Brahim Díaz ha giocato in quella posizione soltanto per 40′ in totale in stagione.

7′, a settembre, a Dublino contro lo Shamrock Rovers nei turni preliminari di Europa League e, successivamente, in campionato, lo scorso 1° novembre alla ‘Dacia Arena‘ di Udine per 33′.

Calciomercato Milan: nuovo difensore, Maldini beffa il Liverpool? Vai alla news >>>