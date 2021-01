TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 3 gennaio 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, domenica 3 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, dedica ampio spazio al piano rimonta della Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri, oggi a -10 dalla vetta della classifica di Serie A, vogliono tornare al più presto in alto. Primo avversario da battere, l’Udinese.

In alto, sotto la testata, si parla di Benevento-Milan e della visita dei rossoneri a casa di Filippo Inzaghi, un vecchio amico. Poi, la smentita di Steven Zhang, Presidente dell’Inter, sulla possibilità di una cessione del club nerazzurro. Oggi, intanto, c’è anche Parma-Torino e, in caso di un’altra sconfitta, potrebbe saltare il tecnico Marco Giampaolo: al suo posto, è pronto Roberto D’Aversa. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>