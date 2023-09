Youth League, pagelle Milan-Newcastle 4-0: Camarda-Scotti show!

Simic, voto 6,5: nessun problema nel primo tempo dove tiene il campo in modo perfetto. Esce nell'intervallo.

Nsiala, voto 6,5: conferma il suo ottimo inizio stagionale. Fa un piccolo errore, ma poi domina col fisico.

Magni, voto 6,5: ottima prova per Magni che difende bene e spinge in avanti.

Bakouné, voto 6: si vede poco nel primo tempo. Esce per Jimenez nell'intervallo.

Centrocampo — Zeroli, voto 6: una prestazione sotto al suo livello. Sia chiaro non sbaglia molto, ma non si fa vedere. Segna il poker su rigore: primo gol in stagione. Resta comunque fondamentale per la squadra.

Eletu, voto 6,5: ancora una buona prova per Eletu che copre bene e si spinge con costrutto in attacco. Sfiora il gran gol su punizione. Anche lui sempre più importante per Abate.

Attacco — Scotti, voto 8,5: fa venire il mal di testa al Newcastle. Partano tutte da lui le azioni del Milan. Serve gli assista a Traoré e Camarda. Si vede meno nella ripresa. Esce nella ripresa per Sia.

Chaka Traoré, voto 7: segna il primo gol sul passaggio di scotti. Corre e si sacrifica. Poi esce per Cuenca leggermente acciaccato.

Camarda, voto 9: fa il bello e il cattivo tempo. Prima si guadagna il rigore, che trasforma. Poi spacca la porta dopo un inserimento perfetto. Infine sbaglia il terzo gol, cercando un pallonetto difficile. Nella ripresa si guadagna un altro rigore. Dominante. LEGGI ANCHE: Milan, incontro tra Cardinale e Ibrahimovic: la situazione >>>

