Serie A Femminile, Verona-Milan 0-6: le pagelle delle Rossonere di Ganz

Il Milan Femminile di Maurizio Ganz passa, 6-0, sul campo dell'Hellas Verona Women di Veronica Brutti nella 12^ giornata della Serie A Femminile. Sei giocatrici in rete per la formazione rossonera che, con questo successo, sale a quota 25 punti in classifica. Distante, molto, dalla Juventus, ma in piena lotta con Roma, Sassuolo e Inter per la seconda posizione che vorrebbe dire qualificazione alla Champions League Femminile. Ecco le pagelle delle giocatrici rossonere per la nostra www.