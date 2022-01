Verona-Milan Femminile 0-6: una bella vittoria schiacciante | PM NEWS

Verona-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A Femminile, è terminata 0-6. Rivivi con noi il LIVE del netto successo delle Rossonere!

Daniele Triolo

Gran bella vittoria del Milan Femminile di Maurizio Ganz che, a Vigasio (VR), demolisce l'Hellas Verona Women di Veronica Brutti. Netto 6-0 delle Rossonere che mettono al sicuro il punteggio già nella prima frazione di gioco grazie ai gol di Valentina Bergamaschi, Miriam Longo e Alia Guagni. Nella ripresa, poi, vanno in rete anche Linda Tucceri Cimini, Lindsey Thomas e Nina Stapelfeldt. Risultato mai in discussione, il Milan Femminile sale a quota 25 punti in classifica. Rivivi qui di seguito il nostro LIVE testuale della partita!

HELLAS VERONA WOMEN 0-6 MILAN FEMMINILE

16:19 - 15 gen Finisce qui! Verona-Milan 0-6: vittoria roboante per le Rossonere di Ganz, tre punti importanti in 90' di dominio totale. 90' 16:18 - 15 gen Punizione di Stapelfeldt dal limite dell'area: conclusione centrale, para Haaland. 85' 16:13 - 15 gen Cross dalla destra di Miotto, colpo di testa sotto misura di Piemonte e parata di Haaland, che, però, non trattiene la sfera. Devono intervenire le sue difensori per evitare il settimo gol del Diavolo. 80' 16:08 - 15 gen Pallone in verticale di Casellato per Rognoli, ma Adami 'sporca' il pallone che arriva, docile docile, tra le braccia di Giuliani protesa in uscita bassa. 79' 16:07 - 15 gen Ultima sostituzione nella fila del Milan Femminile: fuori Tucceri Cimini, dentro Miotto. 77' 16:04 - 15 gen Tiro dalla distanza di Pasini, ma nessun pericolo per Giuliani: pallone lontanissimo dalla porta del Milan Femminile. 72' 15:59 - 15 gen Doppia sostituzione anche nella fila del Milan Femminile: fuori Longo e Thomas, dentro Piemonte e Cortesi. 68' 15:56 - 15 gen Doppia sostituzione nella fila dell'Hellas Verona Women: fuori De Sanctis e Anghileri, dentro Oliva e Casellato. 65' 15:53 - 15 gen Thomas si invola verso la porta difesa da Haaland, ma si fa recuperare in velocità da Horvat, che la chiude con bravura. 64' 15:52 - 15 gen SESTO GOL DEL MILAN!!! - Palla filtrante di Thomas per Thrige Andersen, che chiude il triangolo a centro area con Stapelfeldt. Tap-in della bionda attaccante rossonera e rete. Verona-Milan 0-6. 60' 15:47 - 15 gen Prima Guagni, poi Stapelfeldt, in un'azione concitata in area di rigore, vanno ad un passo dalla sesta rete milanista. 57' 15:44 - 15 gen Doppia sostituzione anche nella fila dell'Hellas Verona Women: fuori Mancuso e De Cao, dentro Pasini e Lotti. 56' 15:44 - 15 gen Doppia sostituzione nelle fila del Milan Femminile: fuori Grimshaw e Bergamaschi, dentro Selimhodzic e Stapelfeldt. 56' 15:43 - 15 gen Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Árnadóttir controlla e va al tiro: gran parata di Haaland che si rifugia in corner. 54' 15:41 - 15 gen Jelenčić se ne va sulla sinistra, arriva fino in fondo, mette il pallone in area, ma Árnadóttir fa buona guardia e allontana la sfera. 49' 15:36 - 15 gen MANITA DEL DIAVOLO!!! - Calcio d'angolo battuto da Thrige Andersen, colpo di testa di Thomas e palla in rete. Verona-Milan 0-5. 48' 15:35 - 15 gen Grimshaw mette il pallone nel cuore dell'area di rigore veneta; la difesa delle padroni di casa, però, si chiude bene e si rifugia in corner. 15:32 - 15 gen Si riparte! Secondo tempo di Verona-Milan! 15:20 - 15 gen Si va al riposo senza recupero: Verona-Milan 0-4 e totale dominio delle Rossonere di Ganz. 45' 15:17 - 15 gen Pressing della Jelenčić sulla Giuliani che, per poco, perde il pallone. In suo soccorso arriva Fusetti che allontana la sfera dall'area di rigore rossonera. 44' 15:16 - 15 gen Longo serve in profondità Thomas: la francese entra in area di rigore, ma scivola e l'occasione sfuma. 37' 15:10 - 15 gen POKER DEL MILAN!!! - Cross dalla destra di Thrige Andersen nel cuore dell'area di rigore. L'accorrente Tucceri Cimini, al volo, conclude di sinistro e batte ancora una volta Haaland. Verona-Milan 0-4. 35' 15:09 - 15 gen Tiro di Bergamaschi dalla sinistra, bella risposta di Haaland! 32' 15:05 - 15 gen Altra grande chance per il Milan: Longo serve in profondità Bergamaschi. L'attaccante rossonera controlla e tira: Haaland è brava ad intercettare la sua conclusione. Sul rimpallo, poi, ci prova Thomas che, sotto misura, manda il pallone alto sulla traversa. 29' 15:01 - 15 gen TERZO GOL DEL MILAN!!! - Calcio d'angolo per il Milan Femminile: batte Tucceri Cimini, Haaland sbaglia l'uscita alta e Guagni, di schiena, deposita in rete la sfera. Verona-Milan 0-3. 28' 15:00 - 15 gen Si riaffaccia il Verona nell'area di rigore milanista: calcio d'angolo di Ambrosi, colpo di testa di Ledri e parata, facile, in presa alta, di Giuliani. 26' 14:59 - 15 gen RADDOPPIO DEL MILAN!!! - Sull'azione successiva, cross dalla destra di Thomas, bell'inserimento di Longo tra Horvat e Ambrosi e seconda rete rossonera. Verona-Milan 0-2. 26' 14:58 - 15 gen Tiro-cross di Árnadóttir dalla sinistra e pallone che si stampa sulla traversa! Che sfortuna! 23' 14:55 - 15 gen Calcio d'angolo per il Milan: cross di Tucceri Cimini in piena area, sia Thrige Andersen sia Grimshaw, però, non arrivano alla deviazione di testa. 22' 14:54 - 15 gen Thomas se ne va sulla destra, entra nell'area di rigore scaligera e mette il pallone verso il centro dell'area di rigore. La difesa del Verona, però, fa buona guardia ed allontana la sfera. 16' 14:48 - 15 gen Sul successivo corner battuto da Tucceri Cimini, il colpo di testa di Guagni non trova lo specchio della rete. 15' 14:48 - 15 gen Ancora Milan Femminile vicino al gol con la conclusione di Grimshaw: stavolta è brava Haaland a sventare il pericolo ed a deviare in calcio d'angolo. 15' 14:47 - 15 gen Lancio in profondità per Thomas, che si invola verso Haaland: il tiro dell'attaccante del Milan Femminile, però, è impreciso. 12' 14:44 - 15 gen MILAN IN VANTAGGIO!!! - Palla filtrante, al limite dell'area di rigore, di Thomas per Bergamaschi. Tiro a giro dell'attaccante rossonera sul secondo palo e rete spettacolare. Verona-Milan 0-1. 10' 14:42 - 15 gen Ritmi bassi, finora, a Vigasio tra le squadre di Brutti e di Ganz. Il Milan fa la partita, il Verona prova le sortite in contropiede. 4' 14:37 - 15 gen Prima occasione per le Rossonere di Ganz con un tiro dalla distanza di Grimshaw. Il pallone, però, termina altissimo sulla traversa della porta difesa da Haaland. 14:32 - 15 gen Partiti! È iniziata Verona-Milan!

Sono ufficiali, da pochi minuti, le formazioni con cui scenderanno in campo Hellas Verona Women e Milan Femminile. Vediamo, insieme, dunque, le scelte definitive di Brutti e Ganz per questo incontro!

HELLAS VERONA WOMEN (4-3-3): Haaland, Ledri, Horvat, Ambrosi, De Sanctis; De Cao, Mancuso, Sardu; Anghileri, Rognoni, Jelenčić. A disposizione: Rubinaccio, Corsi, Oliva, Pasini, Lotti, Casellato, Cabrera, Bissoli, De Pellegrini. Allenatore: Brutti.

MILAN FEMMINILE (3-4-3): Giuliani; Guagni, Fusetti, Árnadóttir; Thrige Andersen, Adami, Grimshaw, Tucceri Cimini; Bergamaschi, Longo, Thomas. A disposizione: Fedele, Babb, Stapelfeldt, Selimhodzic, Piemonte, Agard, Miotto, Cortesi, Dal Brun. Allenatore: Ganz.

Verona-Milan , 12° turno della Serie A Femminile, sarà arbitrata dal signor Federico Fontani di Siena, che sarà assistito da Alex Cavallina di Parma e da Davide Santarossa di Pordenone. Il quarto uomo del match sarà il signor Valerio Crezzini di Siena.

Verona-Milan Femminile, in questa stagione, si è già giocata in Coppa Italia lo scorso 17 dicembre 2021. In quella circostanza, successo 0-3 delle Rossonere con la doppietta di Lindsey Thomas e la rete di Refiloe Jane.

Il Milan Femminile, allenato da Maurizio Ganz, è quinto in classifica con 22 punti conquistati in 11 partite, frutto di 7 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte.

L'Hellas Verona Women, allenato da Veronica Brutti, è ultimo in classifica con un solo punto conquistato in undici partite, frutto di un pareggio e ben 10 sconfitte.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio comunale di Vigasio (VR) dove tra poco, alle ore 14:30, si disputerà Verona-Milan, partita valida per la 12^ giornata della Serie A Femminile. Restate con noi per il LIVE testuale della partita, per non perdervi neanche un'azione in diretta delle Rossonere!

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI