Ganz: “Vittoria e buon calcio: il Milan combatterà fino alla fine”

Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, ha parlato al termine della sfida vinta 6-0 sul campo dell'Hellas Verona Women. Le dichiarazioni

Su come si è avvicinato il Milan alla partita: "In settimana ci siamo allenati bene, ero tranquillo. Per la Supercoppa non c'era bisogno di caricarci. Oggi l'approccio è stato fondamentale, desiderosi di fare tre punti. Abbiamo fatto un buon calcio e questo aiuta".