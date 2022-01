Mercato Milan, il presidente del LOSC: “Botman resta con noi”

Chiusura definitiva del presidente del club francese su Botman, obiettivo di mercato del Milan: ecco le sue dichiarazioni.

Uno dei grandi obiettivi di mercato del Milan, ovvero Sven Botman, sfuma definitivamente. Il presidente del LOSC ha infatti tolto ufficialmente dal mercato l'olandese classe 2000, che non si muoverà almeno fino alla prossima estate. Ecco tutte le dichiarazioni di Olivier Letang in conferenza stampa: "Siamo stati sollecitati già l'estate scorsa per Sven, ma siamo stati chiari: per questa stagione abbiamo bisogno di lui. Stiamo facendo un percorso anche in Champions League, dove ci siamo qualificati agli ottavi da primi del girone. Ci sono degli obiettivi importanti per questa seconda parte di annata, pertanto Botman resterà con noi per perseguirli fino a fine stagione". Segui live il match del Milan Femminile qui >>>