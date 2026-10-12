Il Milan di Rúben Amorim, che prima della sosta Nazionali aveva liquidato il Lecce per 3-0 a 'San Siro', si perde nuovamente e colleziona un altro pareggio - stavolta per 1-1 - al 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo.

Con questo punto il Diavolo muove, sì, la propria classifica issandosi a quota 12 punti, ma vede scappare la coppia di testa, formata da Inter e Lazio, a quota 16 e resta anche dietro a Roma (14) e Cagliari (13).

Di seguito, analizziamo nel dettaglio le pagelle rossonere pubblicate dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, arricchite dal contro-altare tattico e dal confronto diretto con i giudizi della redazione di PianetaMilan.it.

Il tabellino sintetico del match

Marcatori : 63' Rabiot (M), 68' Odenthal (S)

: 63' Rabiot (M), 68' Odenthal (S) Il top per il CorSport : Mario Gila

: Mario Gila Il flop per il CorSport: Christian Pulisic

Difesa: Gila mette la museruola a Laurienté; Pavlović 'aiutato' da Berardi

Maignan (Voto CorSport 6,5 ): "Rinvia il pari neroverde stoppando Bowie. Viene bucato in mischia, senza particolari colpe. Attento su Thorstvedt all’ultimo secondo".

(Voto CorSport ): "Rinvia il pari neroverde stoppando Bowie. Viene bucato in mischia, senza particolari colpe. Attento su Thorstvedt all’ultimo secondo". Gila (Voto CorSport 7 - Migliore in campo ): "Mette la museruola a Laurienté. In più aggiunge un appoggio costante alla manovra. Consuma fino all’ultima goccia di energia".

(Voto CorSport - ): "Mette la museruola a Laurienté. In più aggiunge un appoggio costante alla manovra. Consuma fino all’ultima goccia di energia". Gabbia (Voto CorSport 6 ): " La sua prima da titolare dura meno di 20’: guaio serio al flessore ".

(Voto CorSport ): " ". Pavlović (Voto CorSport 6 ): " La luna storta di Berardi lo aiuta. Solita generosità nel proporsi in avanti ".

(Voto CorSport ): " Estupiñán (Voto Corsport 5,5): "Troppo limitato il suo contributo. Almeno limita gli svarioni".

Il focus di PianetaMilan: c'è qualche differenza tra l'analisi odierna del quotidiano sportivo romano con giudizi e pagelle del nostro Stefano Bressi di PM. Stesso voto - 6,5 - per 'Magic' Mike Maignan e Strahinja Pavlović, a cui anche noi abbiamo dato 6. Abbiamo, però, giudicato leggermente inferiore la prestazione di Mario Gila, seppur una prova di sostanza e qualità premiata con un 6,5. Non ce la siamo sentita di assegnare un voto allo sfortunato Matteo Gabbia, che ha giocato troppo poco, mentre, a nostro giudizio, la partita di Pervis Estupiñán non è stata così negativa, anzi: ha meritato almeno il 6.

Centrocampo: Chukwueze, che spreco. Rabiot meglio con più libertà

Chukwueze (Voto CorSport 5,5 ): "Buon per lui che Gila è sempre attento e presente, perché lui non gli dà mai una mano. Che spreco tutto solo davanti a Murić".

(Voto CorSport ): "Buon per lui che Gila è sempre attento e presente, perché lui non gli dà mai una mano. Che spreco tutto solo davanti a Murić". Musah (Voto CorSport 5,5 ): "La sua gamba serve per sostenere tanti uomini offensivi, ma in mezzo al campo servirebbero anche qualità e idee".

(Voto CorSport ): "La sua gamba serve per sostenere tanti uomini offensivi, ma in mezzo al campo servirebbero anche qualità e idee". Rabiot (Voto CorSport 6,5 ): "Nel bilancio della sua partita, il gol è l’unico vero lampo. Meglio nella ripresa, con più libertà, che da mediano puro".

(Voto CorSport ): "Nel bilancio della sua partita, il gol è l’unico vero lampo. Meglio nella ripresa, con più libertà, che da mediano puro". Moreira (Voto CorSport 6): "Si accende nel finale di primo tempo, proseguendo a inizio ripresa, quando tutta la fascia diventa sua. Colpevole nel lasciar passare il pallone sul corner del pari".

Il focus di PianetaMilan: il 'CorSport' - così come noi di 'PM' - ha assegnato 5,5 a Samuel Chukwueze, reo di essersi divorato il gol del nuovo sorpasso rossonero, ma abbiamo dato il 6 a Yunus Musah: non sarà bello da vedere, non avrà grande tecnica, ma non ha inciso in maniera negativa sulle sorti del match di Reggio Emilia. Abbiamo, però, assegnato mezzo punto in più tanto ad Adrien Rabiot (il nostro voto è stato 7) quanto a Diego Moreira (voto 6,5) perché il primo ha realizzato con un bruciante fendente sotto la traversa il gol rossonero e il secondo, soprattutto nella parte centrale della gara, a cavallo tra i due tempi, è stato il più pimpante e propositivo tra i rossoneri.

Attacco: Pulisic poco concreto; Ramos impegna due volte Murić

Pulisic (Voto CorSport 5 - Peggiore in campo ): "Svaria su tutto il fronte offensivo. Solo che, in concreto, tutto questo movimento produce soltanto un quasi assist".

(Voto CorSport - ): "Svaria su tutto il fronte offensivo. Solo che, in concreto, tutto questo movimento produce soltanto un quasi assist". Ramos (Voto CorSport 5,5): "Gli unici palloni gli arrivano nel finale del primo tempo. E, infatti, impegna due volte Murić. Per il resto non si vede mai".

Il focus di PianetaMilan: qui, rispetto al 'CorSport', 'PM' ha visto un altro Christian Pulisic: per noi lo statunitense ha meritato un 6,5 pieno per alcune giocate di qualità e per un movimento continuo ad aprire spazi per gli inserimenti dei compagni. Peccato, però, che abbia un po' predicato nel deserto. Confermato il 5,5 invece per Gonçalo Ramos, che prosegue in rossonero il suo momento di astinenza.

I subentrati e la gestione di mister Amorim

De Winter (Voto CorSport: 6 ): "Addomestica senza patemi Esposito. Bowie, invece, lo fa sudare". (Dal 20')

(Voto CorSport: ): "Addomestica senza patemi Esposito. Bowie, invece, lo fa sudare". (Dal 20') Modrić (Voto CorSport: 6,5 ): "Senza di lui, il Milan è senza luce. Non a caso è suo l’assist per Rabiot". (Dal 46')

(Voto CorSport: ): "Senza di lui, il Milan è senza luce. Non a caso è suo l’assist per Rabiot". (Dal 46') Jashari (Voto CorSport: 6 ): "Non fa in tempo ad accendersi". (Dal 78')

(Voto CorSport: ): "Non fa in tempo ad accendersi". (Dal 78') Cisse (Voto CorSport: 6 ): "Ci prova da fuori, ma Murić fa buona guardia". (Dal 78')

(Voto CorSport: ): "Ci prova da fuori, ma Murić fa buona guardia". (Dal 78') Hutchinson (Voto CorSport: Senza Voto): "L’ultima carta di Amorim". (Dall'85')

Mister Amorim (Voto CorSport: 5,5): "La difesa a 4 non è la soluzione di tutti i difetti. Anche così, il Milan resta incompiuto. Farsi rimontare dopo il vantaggio è una colpa grave".

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: noi di 'PM' siamo stati più generosi nei confronti di mister Rúben Amorim, assegnandogli il 6 in pagella: idee poco chiare, tattica cambiata spesso, partita non portata interamente a casa. È vero. Ma almeno è rimasto imbattuto in campionato. Concordiamo sui 6 a Koni De Winter e 6,5 a Luka Modrić (sempre decisivo il croato), mentre non abbiamo dato il voto in pagella, così come a Omari Hutchinson, anche ad Ardon Jashari e Alphadjo Cisse.