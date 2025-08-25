Primavera, Milan-Sassuolo 1-2: Lontani glaciale, entra bene Borsani. Le pagelle

PERERA—
Fatica molto in fase difensiva, meglio in fase offensiva- 6
CULLOTTA—
Partita difficile per entrambi i centrali alle presi con gli inserimenti di Kulla e Negri - 6
PIERMARINI—
Anche lui come Cullotta fatica molto contro gli attaccanti neroverdi che sono spesso pericolosi - 6
CAPPELLETTI—
Anche lui come tutta la difesa rossonera fa fatica, a differenza di Perera è timido in fase offensiva - 6
PANDOLFI—
Prestazione di normale amministrazione - 6
MANCIOPPI—
Buon filtro in fase difensiva e buone verticalizzazioni - 6
OSSOLA—
Il più propositivo a centrocampo, bravissimo negli inserimenti ( suo l'inserimento che permette ai rossoneri di guadagnare il calcio di rigore) - 6,5
LONTANI—
Il migliore in campo senza dubbi per il Milan, sempre pericoloso in fase offensiva. Glaciale dal dischetto - 7
CASTIELLO—
Partita sporca: tante sponde e lavoro fisico - 6
SCOTTI—
Pericoloso in fase offensiva e generoso in fase difensiva - 6,5
MISTER RENNA—
Nonostante la giovane età della squadra, buona prova dei rossoneri. I cambi danno una svolta alla partita. Prestazione di carattere, nonostante la sconfitta.
SUBENTRANTI:
CISSE (46' al posto di Pandolfi): 5,5.
DI SIENA (63' al posto di Cappelletti): 6,5
BORSANI (63' al posto di Perera): 6,5
DOMNITEI ( 80' al posto di Mancioppi) : 6
LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Moretto rivela: "Ecco l'offerta per Fabbian. Vlahovic e Musah ..."
© RIPRODUZIONE RISERVATA