Primavera, Milan-Sassuolo 1-2: Lontani glaciale, entra bene Borsani. Le pagelle

Bonsani Milan Primavera Sassuolo
Oggi alle ore 16:30, allo 'SportItalia Village' di Carate Brianza, è andato in scena il match tra Milan Primavera e Sassuolo: le pagelle
Francesco De Benedittis

PRIMAVERA 1, MILAN-SASSUOLO

Oggi alle ore 16:30 allo 'SportItalia Village' di Carate Brianza (MB): è andato in scena Milan-Sassuolo, seconda partita del campionato di Primavera 1 2025/26. La sfida è terminata con il punteggio di 0-2 per i neroverdi. Di seguito, le pagelle della redazione di PianetaMilan.it. PROSSIMASCHEDA>>>

LONGONI 

Sul primo gol è nettamente fuori posizione, mentre sul secondo risulta incompleto. In generale, spesso impreciso anche nel gioco con i piedi, ma bene nelle uscite. Prestazione da rivedere - 5,5

 PERERA 

Fatica molto in fase difensiva, meglio in fase offensiva- 6

CULLOTTA

Partita difficile per entrambi i centrali alle presi con gli inserimenti di Kulla e Negri - 6

PIERMARINI

Anche lui come Cullotta fatica molto contro gli attaccanti neroverdi che sono spesso pericolosi - 6

CAPPELLETTI

Anche lui come tutta la difesa rossonera fa fatica, a differenza di Perera è timido in fase offensiva - 6

PANDOLFI

Prestazione di normale amministrazione - 6

MANCIOPPI 

Buon filtro in fase difensiva e buone verticalizzazioni - 6

OSSOLA

Il più propositivo a centrocampo, bravissimo negli inserimenti ( suo l'inserimento che permette ai rossoneri di guadagnare il calcio di rigore) - 6,5

LONTANI 

Il migliore in campo senza dubbi per il Milan, sempre pericoloso in fase offensiva. Glaciale dal dischetto - 7

CASTIELLO

Partita sporca: tante sponde e lavoro fisico - 6

SCOTTI

Pericoloso in fase offensiva e generoso in fase difensiva - 6,5

MISTER RENNA

Nonostante la giovane età della squadra, buona prova dei rossoneri. I cambi danno una svolta alla partita. Prestazione di carattere, nonostante la sconfitta.

SUBENTRANTI:

CISSE (46' al posto di Pandolfi):  5,5.

DI SIENA (63' al posto di Cappelletti):  6,5

BORSANI (63' al posto di Perera):  6,5

DOMNITEI ( 80' al posto di Mancioppi) : 6

