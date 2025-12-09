Le pagelle di Torino-Milan 2-3, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN partite pagelle milan Pagelle Torino-Milan, i voti del CorSport: Pulisic più forte della febbre. Nkunku cresce
PAGELLE MILAN
Pagelle Torino-Milan, i voti del CorSport: Pulisic più forte della febbre. Nkunku cresce
Le pagelle di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino. Ecco voti e giudizi rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola
© RIPRODUZIONE RISERVATA