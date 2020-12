Pagelle Sassuolo-Milan, i voti di Tuttosport: Tonali ancora intermittente

Sassuolo-Milan 1-2, le pagelle di ‘Tuttosport’

PAGELLE SASSUOLO-MILAN – Vittoria, 1-2, del Milan al ‘Mapei Stadium‘ contro il Sassuolo. Tre punti che consentono al Diavolo di mantenere il primo posto nella classifica di Serie A, con un punto di vantaggio sull’Inter. Vediamo, dunque, voti e giudizi dei calciatori rossoneri nelle pagelle stilate da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola.

Pagelle Sassuolo-Milan, il migliore in campo

Hakan Çalhanoğlu, voto 7: “Gli viene annullato un gol per fuorigioco di Saelemaekers una vita prima. L’impressione è che sulla fascia, invece che centrale, renda sicuramente di più. Sempre nel vivo”.

Pagelle Sassuolo-Milan, il giudizio sul mister

Stefano Pioli, voto 6,5: “Ritrova il suo Milan quasi di incanto, pur non ritrovando tutti gli assenti. E così la vetta della classifica è confermata, mentre la sosta di Natale è sempre più vicina”.

Pagelle Sassuolo-Milan, ‘Frecciarossa’ Theo

Theo Hernández, voto 7: “È tornato il Tgv, o Frecciarossa, o Pendolino, se Cafu non si offende. E dietro non concede mai l’uno contro uno a Berardi”.

Pagelle Sassuolo-Milan, i gioielli rossoneri

Voto 6,5, quindi, per Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma (“Un paio di parate tanto per sporcarsi i guanti. Nulla può sulla deviazione che fa diventare imparabile il tiro su punizione di Berardi”) e Pierre Kalulu (“La sensazione di sicurezza e strapotere fisico che trasmette partita dopo partita fanno ipotizzare che sia nata una stella”).

Ma anche per il capitano Alessio Romagnoli (“Salva un gol praticamente fatto, deviando davanti alla porta un tiro a botta sicura di Berardi nel primo tempo”) ed Alexis Saelemaekers (“Al di là del gol della sicurezza, si sacrifica in un lavoro fondamentale, difendendo quando c’è da sacrificarsi, tenendo palla quando c’è da far respirare la squadra”).

Pagelle Sassuolo-Milan, Leão soltanto sufficiente

Voto 6, poi, per Davide Calabria (“La stanchezza comincia a farsi sentire. Limita le sue corse”), Franck Kessié (“In una partita in cui torna a puntellare il centrocampo con profitto, rimedia un’ammonizione che gli farà saltare la gara contro la Lazio”) e Brahim Díaz (“Sufficienza stiracchiata, ma alla fine, pur sbagliando qualche scelta di gioco, dà sempre una chance di passaggio ai suoi compagni”.

Medesimo voto, però, anche per Rafael Leão, così motivato: “Segna il gol più veloce nella storia della Serie A (6.76”) ed all’8′ si invola per dare un assist preciso a Çalhanoğlu, che segna. Ma Mariani annulla per un fuorigioco ad inizio azione. Perché, dopo due azioni praticamente da fuoriclasse, si inabissi chissà dove per quasi tutto il resto del match, resta un mistero. Nuovi segnali positivi nel finale. Chissà …”.

Pagelle Sassuolo-Milan, le note dolenti

Voto 5,5 per Sandro Tonali ("Intermittente, tendente allo spegnimento") e Rade Krunić ("Mette tutto quello che ha, ma a volte non basta"). Voto 5, invece, per Jens Petter Hauge: "A parte un tiro da fuori, appare svuotato, senza idee, ed addirittura un po' pigro".