Sassuolo-Milan, Pioli sul gol di Leao: “Mica pettiniamo le bambole” / Video

VIDEO MILAN NEWS – Dopo la bella vittoria in Sassuolo-Milan per 1-2, come di consueto Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa. L’allenatore rossonero è stato interrogato anche e soprattutto sul gol di Rafael Leao, il primo della partita, che è entrato nella storia per essere la rete più veloce della storia del calcio nei campionati europei di primo livello. Il Mister rossonero ha risposto in modo divertente alla domanda: “In allenamento mica pettiniamo le bambole, era preparato”. Guarda il video per le sue parole.

