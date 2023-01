Pagelle Salernitana-Milan, i voti di Tuttosport: Brahim Díaz in crescita

Le pagelle di Salernitana-Milan 1-2 , partita della 16^ giornata della Serie A 2022-2023 . Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Vediamoli dunque insieme!

Tătărușanu : "Ordinaria amministrazione fino al cross per Bonazzoli che, di suo, legge piuttosto male". Voto 5,5 .

Calabria : "Non giocava dal 1° ottobre e il rientro è assai confortante. Mette corsa e applicazione". Voto 6,5 . Dal 72' Gabbia : "Anche lui mette corsa". Voto 6 .

Kalulu : "Non concede nulla all’attaccante di riferimento, tanto è vero che Piątek deve arretrare per cercare palloni giocabili". Voto 6,5 .

Tomori : "Il recupero in scivolata su Dia nel primo tempo rappresenta anche un surplus psicologico perché frustra la volontà di recupero della Salernitana. Non sbaglia praticamente niente". Voto 7 .

Tonali : "Prestazione di quantità e qualità: l’assist per Leão e il gol caparbio. A cui aggiunge un enorme lavoro in copertura". Voto 8 .

Bennacer: "Preziosissimo per la sapienza con cui sa leggere le situazioni, trovarsi nella posizione giusta sia per l’alleggerimento dei compagni sia per il “filtro” sugli avversari". Voto 7.