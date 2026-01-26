Le pagelle di Roma-Milan 1-1, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN partite pagelle milan Pagelle Roma-Milan, i voti di Gazzetta: Maignan, riflesso prodigioso. Leao frenato
PAGELLE MILAN
Pagelle Roma-Milan, i voti di Gazzetta: Maignan, riflesso prodigioso. Leao frenato
Le pagelle di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco voti e giudizi rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola
© RIPRODUZIONE RISERVATA