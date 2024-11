Emerson Royal: Commette il fallo da rigore che il Real sfrutta per pareggiare. Nella ripresa sfora un gran assist per Leao che per poco non realizza. Voto: 6,5 (Calabria: s.v.)

Thiaw: Il suo primo gol con la maglia del Milan è speciale: è il sogno di tutti farlo al Bernabeu contro il Real. Colpo di testa poderoso che fa esplodere i quattromila rossoneri a Madrid. Voto: 7,5

Tomori: In controllo per tutta la gara, quando è concentrato è dura saltarlo. Non abbocca alla finta di Bellingham. Voto: 7

Theo Hernandez: Leggerezza del francese sul gol del Real Madrid. Sbaglia la misura del passaggio che s’innesca il contropiede dei blancos. Poi alza i ritmi e spinge a tutto gas. Voto: 6,5

Fofana: Giganteggia in mediana, recupera un pallone preziosissimo che poi Pulisic, Leao e Morata tramutano in rete. Voto: 7

Reijnders: Ci ha preso gusto a segnare e non si ferma più. Dopo la rete vittoria col Monza ecco il gol a Madrid. Centrocampista di assoluto spessore. Voto: 7,5

"Pulisic il più decisivo del Milan" — Pulisic: L’uomo più decisivo del Milan. L’assist da calcio d’angolo per il gol di Thiaw è perfetto. Capitan America entra anche nell’azione del secondo gol rossonero. Voto: 7,5 (Loftus-Cheek: Si mangia il possibile quarto gol. Voto: 6)

Musah: L’ago della bilancia. In fase di non possesso diventa in quinto di difesa per aiutare Emerson su Vinicius. Sale sulla trequarti quando il Milan attacca. I raddoppi sono fondamentali. Voto: 7,5 (Pavlovic: s.v.)

Leao: Ecco il vero Rafa. Fa la differenza sul gol di Morata. Gran parte del vantaggio è merito suo. Fa letteralmente impazzire la difesa del Real. Voto: 8 (Okafor: s.v.)

Morata: Record di gol segnati contro il Real Madrid: una sentenza. Settima rete contro la sua ex squadra. Si fionda sulla respinta di Lunin come un falco e ammutolisce il Bernabeu. Trasforma i fischi del pubblico in adrenalina pura. Voto: 8 (Abraham: Corsa e fatica nel finale. Voto: 6)

Mister Fonseca: Un Milan meraviglioso, riesce nell’impresa di battere il Real in Spagna. Voto: 8