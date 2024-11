Real Madrid-Milan: Ibra, Cardinale e Leao che canta. Ecco tutti i retroscena

Quanto sarebbe stato bello essere nello spogliatoio rossonero o comunque accanto alla squadra, per poi poter raccontare tutti i retroscena della serata post Real Madrid-Milan. Quella di martedì 5 novembre è stata una giornata importantissima per il Diavolo, di quelle che difficilmente i tifosi dimenticano. I ragazzi di Paulo Fonseca hanno battuto una delle squadre più forti al mondo al Santiago Bernabeu, fortino quasi inespugnabile. E lo hanno fatto con una prova di forza e di carattere che non si vedeva dai tempi del derby. Il collega Luca Bianchin, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha raccontato qualche dietro le quinte.