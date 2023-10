Pagelle PSG-Milan 3-0, i voti del CorSport: “Pulisic scompare”

Kalulu: "Sempre in affanno, da terzino come da centrale". Voto 5,5.

Thiaw: "Nemmeno 4’ e abbatte Kolo Muani come aveva fatto con Kean. Se la cava con il giallo perché era a centrocampo. Non rientra dopo l’intervallo". Voto 5. Calabria (1’ st) 5,5

Chiude una volta Mappe, poi affonda come i compagni.

Tomori: "Mbappè lo punta e gioca a palla c’e, palla non c’è, creandosi il varco per il tiro. La mediana non fa filtro e alla fine cade anche la sua diga". Voto 5.

Theo Hernández: "Fa peggio del fratello. Non si vede mai in attacco e deve inseguire Dembelè". Voto 5.

Musah: "Corre su e giù per il campo con grande generosità per dare una mano a Theo Hernandez e Leao in copertura". Voto 6.

Reijnders: "Travolto da Zaire-Emery, su cui non riesce nemmeno a fare fallo. Spostato a destra, recupera un paio di palloni, ma costruisce troppo poco sulla trequarti". Voto 5,5.

Krunic: "Prima di farsi male si era rivelato utile nel dare solidità ad una mediana a volte sbilanciata. Schermare e basta, però, non è sufficiente, quando ci vorrebbero anche un po’ regia". Voto5. Adli (32’ st) sv

A disperata caccia di idee.

Pulisic: "Troppo timido: non rischia la giocata, si limita al compitino anche quando si trova campo davanti. Addirittura, con la porta davanti, scarica malamente su Giroud. Scompare quando il livello si alza". Voto 4,5.

Giroud: "Dipende dalla squadra. Può essere utile se riceve palloni dalla trequarti in su, se deve arretrare per non rimanere isolato o per dare una mano in fase di non possesso significa che c’è qualcosa non va". Voto 5,5.

R. Leão: "E’ l’unico che spaventa davvero i difensori del Psg, ma ancora una volta gli manca completamente la concretezza. In Champions capita troppo spesso ormai, come dimostra i soli 2 gol segnati in Champions". Voto 5.

Mister Pioli: "Un’altra scena muta in attacco. Ma stavolta crolla anche in difesa. Impianto troppo fragile, forse c’è da correggere qualcosa. Gli ottavi sono ancora a portata, ma serve un campo di marcia". Voto 5. LEGGI ANCHE: Sacchi duro sul Milan: "Ma lo volete capire qual è il problema?"

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.