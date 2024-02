Pagelle Monza-Milan, i voti di Tuttosport: Okafor fa lo spettatore

Le pagelle di Monza-Milan 4-2 , partita della 25^ giornata della Serie A 2023-2024 . Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Florenzi : "Suo il cross da cui nasce il 2-1". Voto 6 . Dall'83' Musah : "Non giudicabile". Senza voto .

Thiaw: "Non era titolare dal 28 novembre e la ruggine si mostra: sul rigore riesce nell’impresa di stendere due avversari nella stessa azione (Djurić e Mota, ma il secondo è in area), mentre sul raddoppio perde Colpani e sul terzo gol tiene in gioco tutti". Voto 4.