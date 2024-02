Monza-Milan 4-2, schianto che fa male. Ma un dubbio condiziona la gara

Monza-Milan 4-2, brutta battuta d'arresto dei rossoneri — Più che guardare a Inter, a + 9 e con una partita in meno, e Juventus, il Milan farebbe bene a guardarsi dietro: l'Atalanta, infatti, preme e domenica prossima c'è lo scontro diretto a 'San Siro'. In previsione del ritorno dei playoff di Europa League in casa del Rennes, pur partendo da un 3-0 a favore, Pioli in Monza-Milan ha cambiato mezza squadra.

Fuori l'infortunato Davide Calabria, Simon Kjær, Tijjani Reijnders, Christian Pulisic, Rafael Leão e Olivier Giroud. Dentro Alessandro Florenzi, Malick Thiaw (che tornava titolare dopo 82 giorni), Ismaël Bennacer. Ma, soprattutto, davanti Samuel Chukwueze, Luka Jović e Noah Okafor. Tutto l'attacco cambiato: scelta che non ha pagato.

Raffaele Palladino si è schierato a specchio e il Milan ha fatto fatica a trovare spazi e manovra. Serata, comunque, elettrica. Il 'CorSera' ha evidenziato come Michele Di Gregorio, portiere del Monza, si sia scontrato con il suo compagno di squadra, Andrea Carboni e sia stato costretto ad uscire per una botta alla testa.

Ma l'azione ha lasciato più di un dubbio, perché c'è una netta trattenuta su Theo Hernández a due passi dalla porta. Sul capovolgimento di fronte, errore di Thiaw per lo sgambetto a Dany Mota Carvalho e rigore solare trasformato dall'ex Matteo Pessina.

Grande reazione in dieci, due gol, poi il nuovo crollo — Quindi, il raddoppio di Dany Mota Carvalho. Nella ripresa, Pioli inserisce Reijnders, Pulisic e Leão, quindi, dopo l'espulsione diretta di Jović, anche Giroud. Il Diavolo rialza la testa, reagisce, va in gol con il francese e con lo statunitense. Quando sembra aver portato a casa almeno un punto, invece, il nuovo tracollo.

Il Milan, a Monza, è capace di incassare altri due gol, al 90' da Warren Bondo e al 95' dall'ex Lorenzo Colombo, perdendo - male - per 4-2 e finendo fuori pista. Troppi alti e bassi per poter pensare a qualcosa di importante in questa stagione. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Attaccante, ecco su chi punterà il Diavolo a giugno >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.