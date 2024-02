Pagelle Monza-Milan, i voti di Gazzetta: Thiaw, quanti errori …

Florenzi: "Il cuore sempre, il risultato a volte: saltato da Mota per il 2-0, reagisce nel momento duro con una punizione, un cross, un tiro". Voto 6. Dall'83' Musah: "Non giudicabile". Senza voto.

Thiaw: "Scrivono che a Milano c’è più smog che mai e torna la nebbia. Annebbiatissimo anche lui: pessimo fallo da rigore, saltato sul 2-0 e quanti errori ...". Voto 4.

Gabbia: "Djurić gli gira di testa davanti: incrocio. Prova a tenere su Thiaw ma arriva tardi su Bondo-gol e Colombo gli calcia davanti. Il Milan però era altrove ...". Voto 5.

Theo Hernández: "Serata autunnale, di quelle in cui abbandonava il Milan. Con la palla si vede poco, calcia ma non crea, non strappa. Dietro dimentica Colpani: quasi gol". Voto 5.

Adli: "Monocorde, monoritmo, circolazione sì ma troppe perse. Pioli lo cambia senza appello al 45’". Voto 5. Dal 46' Reijnders: "Cambia ritmo. Ha mezza occasione, non la usa". Voto 6.

Bennacer: "Una delle poche azioni degne del primo tempo è sua: uno-due e calcia. Per uno come lui, non basta ... e va a vuoto all’inizio dell’azione del 2-0 di Mota". Voto 5. Dal 54' Giroud: "Il solito campione: passa una palla in area – cortesia di Pulisic – e la gira in porta in allungo. Se andrà via a giugno, mancherà". Voto 6,5.

Chukwueze: "Climax discendente. Il meglio subito: gran discesa. Poco dopo un tiro a giro mancino, troppo morbido, poi scompare e Pioli vota la sfiducia: fuori al 45’". Voto 5. Dal 46' Pulisic: "Una palla di fuoco: non la fermi. Fatturato della ditta in 45 minuti: un gol esagerato, la sponda per Giroud, una discesa a destra, un tocco per Reijnders che si poteva usare meglio. Più di così, impossibile". Voto 7,5.

Loftus-Cheek: "Se cancelliamo Pulisic, le poche giocate pericolose del Milan sono sue. La sponda per l’occasione di Jović, una ripartenza, il colpo di testa sul 2-1". Voto 6.

Okafor: "Si mette in un angolo, largo a sinistra, come in castigo. Si attiva per uno spunto con doppio passo, poi più che altro guarda. Pioli al 45’ dice basta". Voto 4,5. Dal 46' R. Leão: "Il paragone con Pulisic dice tutto. Rafa a sinistra non ha fuoco, ha una palla buona e si fa rimontare da Izzo. Condizionato dal polpaccio? Forse". Voto 4,5.

Jović: "Sveglia il Milan con la terapia d’urto: lo lascia in dieci. Seriamente: dà una manata a Izzo, alla gara e al suo bel momento. A 26 anni, non è da giocatore di alto livello. In campo? Mah, una girata su Marí". Voto 3.

Mister Pioli: "Turnover bocciato per direttissima: male tutti. Ha il merito di non andare per il sottile con il triplo cambio al 45’. Il Milan gli risponde e la rimette in piedi, poi decidono gambe, episodi e ... Bondo". Voto 5,5. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Attaccante, ecco su chi punterà il Diavolo a giugno >>>

