Pagelle Milan-Verona 1-0, i voti di Tuttosport: “Leao ciao ciao Newcastle”

Florenzi : "Difende a sinistra, costruisce al centro affiancandosi a Krunic: di fatto, fa il Theo: meno veloce, ma più geometrico". Voto 6,5 . Bartesaghi (30’ st) s.v. : "Esordio in A a San Siro a 17 anni".

Krunić : " Solito equilibrio, ma entra poco nel giro palla perché pressato da Hongla. Esce per infortunio". Voto 6 . Loftus-Cheek (20’ st) 6 : "Porta dinamismo".

Musah : "Larghissimo a destra, più ala che quinto, nel primo tempo non riesce a sfondare. Meglio nei secondi 45’, quando finisce in crescendo - e con i crampi -, sfiorando il 2-0". Voto 6,5 .

Pulisic : "Caparbio nel rubar palla per l’1-0, poi va a sprazzi, perdendo troppi palloni. Ci prova a metà ripresa, Montipò è pronto". Voto 5,5 . Pobega (35’ st) sv

Giroud : "Bel duello con Hien, lotta su ogni pallone. Ha il merito di lanciare in porta Leao sull’1-0". Voto 6 . Jovic (20’ st) 5,5 : "Bella sponda per Musah, poi tre scelte sbagliate"

R. Leão : "Ciao ciao Newcastle: pronti via, al primo tentativo sblocca la gara, onorando così anche la fascia da capitano. Per il resto, ha giocato gare migliori". Voto 6,5 . Okafor (35’ st) 6 : "Riporta profondità nel finale"

Mister Pioli : "Il gol iniziale permette di difendersi e giocare negli spazi, manca la brillantezza della manovra offensiva delle prime gare. Tre punti vitali per rialzarsi dopo il derby". Voto 6 . LEGGI ANCHE: Milan-Verona, il parere di Franco Ordine su Sportiello e gli infortuni

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.