Pagelle Milan-Verona 1-0, i voti del CorSport: “Sportiello decisivo”

Thiaw : "E’ il più mobile dei centrali, perché gli capita di scalare a destra, come di alzarsi per andare a prendere Duda". Voto 6,5 .

Reijnders : "Non è più il centrocampista totale visto nelle prime giornate. Il timore di sbagliare gli toglie sfrontatezza. Avanza sulla trequarti in fase di possesso. Finisce la gara davanti alla difesa". Voto 6 .

Krunić: "E’ l’elemento di equilibrio, non certo il regista. Non a caso resta sempre lì in mezzo, senza cambiare posizione. Il suo infortunio è un problema". Voto 6. Loftus-Cheek (20’ st) 6: "Pioli punta sulla sia fisicità per il finale, anche se avrebbe dovuto entrare al posto di Reijnders".