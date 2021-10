Pagelle Milan-Verona, i voti del CorSport: è super Leao

Le pagelle di Milan-Verona 3-2, partita dell'8^ giornata della Serie A 2021-2022. Voti e giudizi rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport'

Le pagelle di Milan-Verona 3-2, partita dell'8^ giornata della Serie A 2021-2022. Questi i voti ed i giudizi rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Migliore in campo, nella fila del Milan, è stato Rafael Leao. Voto 7,5 così motivato: "Crea i maggiori pericoli, e pennella l’assist per la rete di Giroud. Sfiora la rete per questione di centimetri. Imprendibile".

Stesso voto, però, 7,5, anche per Samu Castillejo: "Rispolverato dalla panchina per la prima volta in stagione, conquista il rigore e provoca un’autorete". Appena dietro, voto 7, il tecnico rossonero Stefano Pioli: "Vince una gara pazza grazie ai cambi". Quindi, con la sufficienza ampia, voto 6,5, troviamo tre calciatori del Diavolo nelle pagelle di questo Milan-Verona di 'San Siro'. Si parte da Franck Kessié ("Spiazza Montipò su rigore, stavolta non sbaglia").

Si prosegue, poi, con Rade Krunic ("Buon impatto sulla gara, dopo oltre un mese d’assenza") ed Olivier Giroud ("Primo tempo passato a guardare, nella ripresa segna di testa sul primo pallone buono. Cecchino"). Cinque calciatori del Milan, poi, incassano la sufficienza piena, voto 6, nelle pagelle di Milan-Verona. Apertura, doverosa, con Ciprian Tatarusanu: "C’era attesa dopo l’infortunio di Maignan, alla sua prima stagionale si fa piegare subito da Caprari. Poi si rimette in carreggiata".

Avanti, poi, con Fikayo Tomori ("Controlla Kalinic e si esalta per un paio d’interventi in velocità"), Fodé Ballo-Touré ("Faraoni è un cliente scomodo per il senegalese che in fase difensiva è un po’ spaesato"), Ismaël Bennacer ("Perde tanti palloni che custodisce con tranquillità, nella ripresa però si riscatta") e Zlatan Ibrahimovic ("Strappa applausi, tenta una rovesciata alla Zlatan"). Iniziano, dunque, le note dolenti tra i calciatori rossoneri nelle pagelle di Milan-Verona.

Voto 5,5, infatti, per Davide Calabria ("Sul vantaggio del Verona tiene in gioco Caprari ma non riesce a chiudere in tempo sul dieci del Verona. Poi gioca una gara di grinta e intensità"), Alessio Romagnoli ("Ingenuo nel commettere fallo da dietro in area di rigore su Kalinic, causando rigore per i veneti") ed Ante Rebic ("Corre e lotta su ogni pallone ma non conclude quasi mai verso la porta di Montipò. Il suo primo tempo è stregato, esce per ko").

Ancora peggio, secondo il 'CorSport', fanno però Alexis Saelemaekers ("Incappa nelle più classiche delle partite storte. Festeggia male il rinnovo di contratto") e Daniel Maldini ("Soffre la partita, il Verona non concede spazi"): per entrambi, voto 5 in pagella.