Milan-Verona, Castillejo: “Non mi voleva manco mia mamma, e ora …”

Samu Castillejo, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Verona, partita dell'8° turno della Serie A 2021-2022

"Come avete visto le mie lacrime dicono tutto. Grazie alla mia famiglia, ai miei amici, a Dio: il calcio è così bello. Ieri non ti voleva manco la tua mamma, oggi posso esultare così con i miei tifosi a casa mia . Non dipende dal fatto di aggrapparsi al progetto o meno, dipende da tante cose. Io ci ho sempre messo cuore, anima, ogni volta che ho giocato per questo stemma. Contento anche per la mia famiglia, per i miei amici, che hanno vissuto questo momento di difficoltà con me. Contento di aiutare la squadra, i compagni, questa grande famiglia che è il Milan ".

"Sono sorpreso di star bene fisicamente, con me stesso, dopo essere stato tanto tempo senza giocare. Ma mi alleno tutti i giorni per me, per la squadra, per i compagni. Per farmi trovare pronto quando la squadra ha bisogno. Oggi ho aiutato con il rigore, con il mezzo gol, con l'atteggiamento. Bene questi tre punti che ci mantengono in lotta per l'alta classifica", ha concluso Castillejo.