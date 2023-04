Pagelle Milan-Udinese primavera 1-0: El Hilali trascinatore, muro Nsiala

Una vittoria importante quella ottenuta oggi dal Milan di Ignazio Abate . I rossoneri hanno battuto 1-0 l' Udinese al Vismara grazie ad un gran gol di Youns El Hilal i arrivato nel corso del secondo tempo. Grazie a questo successo, il Diavolo si porta a 30 punti in classifica staccandosi di un punto dalla zona play out. Ecco, di seguito, le pagelle dei rossoneri.

Nsiala , voto: 6.5. Ottima prova del giovane difensore centrale. Un autentico muro in difesa: mette il fisico senza paura e imposta le azioni da dietro.

Bozzolan , voto: 6.5. Bella partita del terzino sinistro che si è spinto spesso in avanti generando superiorità numerica in fase offensiva. Va vicino anche al gol nel secondo tempo.

Stalmach , voto: 6.5. Meno appariscente del solito, oggi si occupa più di pulire situazioni che ad impostare e fare inserimenti da dietro. Esce per un problema fisico.

Cuenca , voto: 5.5. Non una grande partita per l'attaccante del Milan. Un po' confusionario nelle scelte, fa qualche giocata personale di troppo che però porta a un nulla di fatto. Ha avuto giornate migliori.

El Hilali, voto: 7. Il migliore in campo. Nel primo tempo va vicino al gol con un tiro dalla distanza. Nella ripresa prima spreca una ghiotta occasione da gol, ma si rifà segnando un grandissimo gol nemmeno un minuto dopo. Come se non bastasse causa l'espulsione di Crocetta nei minuti finali del match.