Pagelle Milan-Udinese, i voti di Tuttosport: finalmente Chukwueze!

Terracciano : "Visto che Ehizibue non lo prende mai, si nota solo quando, a inizio secondo tempo, lo stende beccandosi l’ammonizione". Voto: 5,5.

Musah : "Entra per fare legna, invece fa solo danni". Voto: 5,5.

Pulisic : "Parte bene poi, col piglio del gregario, con il Milan in dieci fa l’interno a centrocampo non rinunciando mai a ripartire". Voto: 7.

Chukwueze: "Sul gol come un consumato biliardista infila la palla là dove Okoye non può far nulla. Nel secondo tempo l’occasionissima di Pulisic e Abraham nasce da un suo cross". Voto: 7.