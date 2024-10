Pagelle Milan-Udinese, i voti di Gazzetta: Fofana un leader

Emerson Royal: "Fasce rossonere in difficoltà, molto difensive. Emerson è poco “reale”, aspetta, e ogni tanto perde palloni pericolosi anche se cerca sempre di recuperare". Voto: 5,5.

Thiaw: "Attento, sicuro, costretto come il collega Pavlovic a una continua battaglia in area contro i “fisicati” dell’Udinese. Certo, la sua versione migliore è lontana ma…". Voto: 6,5.

Pavlovic: "Con quella fasciatura a mo’ di turbante rievoca un po’ Chiellini. E dell’azzurro ha grinta, forza, coraggio al limite dell’incoscienza. Ogni tanto rifletta di più". Voto: 6,5.

Terracciano: "Vero che l’Udinese aggredisce soprattutto dalle fasce e in dieci non riceve grande aiuto, ma un po’ di spinta in più non avrebbe fatto male. Ogni tanto fa il mediano per ristabilire equilibro in mezzo". Voto: 5,5.

Fofana: "Due, tre Fofana in giro per San Siro, e il bello è che si vedono anche prima dell’espulsione di Reijnders. Centro di gravità, leader". Voto: 7.

Musah: "Dentro per Okafor e per dare una mano a Fofana in mezzo. Buona partenza, poi forse prende troppo coraggio e commette qualche errore. Dinamica già vista". Voto: 6.

Reijnders: "Come non considerarlo il peggiore? Un fallo non voluto, non cattivo, ma che c’è e cambia tutto. Prima ha squarciato le linee udinesi". Voto: 5.

Pulisic: "L’impressione è che, se il Milan fosse rimasto in undici, sarebbe stato il migliore. Di sicuro, la chiave tattica del 4-2-3-1 mobile di Fonseca: fa il trequartista, la mezzala, la punta centrale e disorienta l’Udinese. Suo l’assist. Poi tanto sacrificio in mezzo, sulle fasce, professionista come pochi". Voto: 6,5.

Chukwueze: "Il gol è bello, decisivo, voluto. E vale tre punti. Un continuo lavoro di fughe, incursioni, aggressioni, sempre in velocità". Voto: 7.

Okafor: "Ispiratore del gol con una bella discesa che semina Zemura e di tante altre azioni. Non preciso al tiro, ma positivo e generoso. Non doveva far rimpiangere Leao: missione compiuta". Voto: 6,5.

Morata: "Anche per lui il giudizio è necessariamente duplice. Centravanti arretrato e moderno prima, poi troppo solo per far male. Ma lotta, riparte e offre… liderança". Voto: 6.

Loftus-Cheek: "Dentro in emergenza, diventa, si fa per dire, il centravanti, tiene alto il Milan e si procura una bella occasione nei minuti finali". Voto: 6.

Abraham: "Poveraccio, cinque minuti e si fa subito male. Aveva sbagliato un gol, ma forse la spalla era già andata". s.v.

Mister Fonseca: "Doveva essere molto inc… se Leao è rimasto in panchina. Cambia e ha ragione. Qualsiasi giudizio va rivisto, ma il carattere c'è". Voto: 6,5.