Pagelle Milan-Torino, i voti della Gazzetta: Leao top, nessun bocciato

PAGELLE MILAN TORINO – Dalle pagine della Gazzetta dello Sport, ecco i voti del Milan vittorioso ieri sera contro il Torino per 2-0.

Il migliore nelle fila rossonere è Rafael Leao (voto 7), che fa un altro passo avanti nella sua crescita. Gol da prima punta anche se non lo è, manda in porta Kessie che si divora il 3-0. Neo? Ammonito, salta Cagliari-Milan. Stesso voto anche per mister Pioli, Theo Hernandez, Simon Kjaer, Franck Kessie e Brahim Diaz, autore di una bella proba dopo tante precedenti occasioni sprecate. Per lo spagnolo rigore procurato e tante belle giocate, poi esce infortunato alla caviglia (da valutare per martedì sera).

Voto 6,5, invece, per Donnarumma, Calabria, Romagnoli, tutti sempre sul pezzo e mai in difficoltà. Nessuna insufficienza in questa sfida per il Milan, ma c’è qualche 6 come quelli di Tonali, Castillejo e Hauge e poi i subentrati Calhanoglu e Dalot.

