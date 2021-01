Coppa Italia, Milan-Torino: Tonali e Brahim Diaz sono in dubbio

Coppa Italia, Milan-Torino: le ultime dall’infermeria

MILAN TORINO ULTIME NEWS – Per due giocatori recuperati – Ibrahimovic e Calhanoglu – altri due che rischiano di finire nella lista degli indisponibili. Parliamo di Sandro Tonali e Brahim Diaz. Entrambi sono usciti malconci in seguito alla gara di ieri sera sempre contro i granata. In vista del match di martedì sera, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, i rossoneri rischiano di dover fare a meno sia del regista di Lodi che dell’esterno spagnolo.

Il primo è uscito addirittura in barella dopo il calcione che Verdi gli ha rifilato in occasione del rigore fischiato e poi tolto in favore del Torino. Per lui un trauma contusivo al polpaccio, che sulla carta dovrebbe assorbirsi in fretta, ma a distanze così ravvicinate è davvero difficile fare previsioni. Il secondo, invece, è uscito dopo un’ora di gioco per fare spazio a Calhanoglu. Ma immediatamente si è visto che Brahim zoppicava e si reggeva in piedi a fatica. Per lui si tratta di un trauma contusivo alla caviglia. Nulla di serio ma in dubbio per il match di martedì.

