Pagelle Milan-Sampdoria, i voti di Tuttosport: Calhanoglu è spento

Le pagelle di Milan-Sampdoria 1-1, ennesimo passo falso per il Diavolo a 'San Siro'. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri

Daniele Triolo

Ieri pomeriggio, a 'San Siro' si è disputata Milan-Sampdoria, gara della 29^ giornata di Serie A. Pareggio per 1-1 tra rossoneri e blucerchiati, con il Diavolo che non vince in casa da due mesi esatti. Posizione Champions che torna a rischio. Vediamo, dunque, voti e giudizi dei calciatori rossoneri nelle pagelle di Milan-Sampdoria pubblicate da 'Tuttosport' oggi in edicola.

Voto 6,5 per Jens Petter Hauge, giudicato migliore in campo tra i rossoneri. "Nel continuo alternarsi di partite buone e meno buone, azzecca la giornata che regala il pari al Milan". Stesso voto, però, va anche a Gigio Donnarumma ("Salva il Milan in due circostanze nel primo tempo, nulla può sul pallonetto di Quagliarella"), Simon Kjær ("Sempre molto attento ed ordinato") e Fikayo Tomori ("Dopo più di un'ora sbaglia il primo ed unico appoggio. Una garanzia").

Sufficienza, voto 6, nelle pagelle di questo Milan-Sampdoria per Franck Kessié ("Ha avuto giornate decisamente migliori. Colpisce un palo nel finale da centro area") e per i subentrati Pierre Kalulu ("Molto più incisivo di Saelemaekers"), Sandro Tonali ("Ha un discreto impatto sul match") ed Ante Rebić ("Non starà benissimo. Ma la sua esclusione iniziale resta immotivata".

Iniziano, quindi, le note dolenti. Voto 5,5 per il mister Stefano Pioli ("Stavolta almeno due scelte - Saelemaekers terzino e Krunić titolare - appaiono prive di raziocinio"), poi per Ismaël Bennacer ("Atteso come il Messia, denota invece tutta la ruggine della lunga assenza") e Zlatan Ibrahimović: "Anche i grandi steccano. E sbagliano. Allontanarsi dall'area, senza che la squadra abbia un'altra vera punta, non sembra idea geniale".

Voto 5, dunque, per Alexis Saelemaekers ("Ritorno alle origini per lui ma non convince e Pioli lo sostituisce dopo 45'"), Samu Castillejo ("In linea con i suoi standard: non incide, non fa mai qualcosa di veramente importante o determinante"), Hakan Çalhanoğlu ("Quando 'non gioca' in questo modo ci si chiede perché mai il Milan debba svenarsi per rinnovargli il contratto") e Rade Krunić ("Alla ridotta propensione offensiva unisce anche una certa inadeguatezza ad aiutare Theo Hernández sulla filiera di sinistra del Milan").

Infine, proprio a Theo Hernández, voto 4, va la palma di peggiore in campo nelle pagelle di Milan-Sampdoria. "Soffre e non poco le incursioni di Candreva e Bereszynski. Ma soprattutto regala incredibilmente il pallone del vantaggio alla Samp con un errore imperdonabile".