Pagelle Milan-Sampdoria, i voti del CorSport: Ibra nervoso, Theo in crisi

Ieri pomeriggio, a 'San Siro' si è disputata Milan-Sampdoria, gara della 29^ giornata di Serie A. Pareggio per 1-1 tra rossoneri e blucerchiati, con il Diavolo che non vince in casa da due mesi esatti. Posizione Champions che torna a rischio. Vediamo, dunque, voti e giudizi dei calciatori rossoneri nelle pagelle di Milan-Sampdoria pubblicate dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Voto 7 a Jens Petter Hauge, giudicato migliore in campo tra i rossoneri secondo il quotidiano romano. "Dà la scossa per un finale arrembante. Lucido nella conclusione a giro per il pari". Dietro di lui, voto 6,5, solo Gigio Donnarumma: "Nel primo tempo respinge la Samp. Il pallonetto di Quagliarella lo trova nella terra di mezzo, ma Theo Hernández sorprende anche lui". Quindi, cinque sufficienze per il Diavolo nelle pagelle di Milan-Sampdoria.

Voto 6, pertanto, a Simon Kjær ("Diverse situazioni salvate nella prima mezzora"), Fikayo Tomori ("Qualche sbavatura perché gli attaccanti blucerchiati accorciano e lo fanno uscire dalla linea"), Franck Kessié ("Tra i colpevoli dell'avvio soft, si riscatta nel finale: offre a Hauge il pallone per il pari ed il palo gli nega il gol"), nonché per i subentrati Pierre Kalulu ("Dà maggiore equilibrio all'impianto difensivo") e Sandro Tonali ("Si fa notare per l'impegno").

Iniziano, quindi, le insufficienze. Voto 5,5 per Ismaël Bennacer ("Avvio da dimenticare, con diversi palloni persi. Quando si riprende finisce la benzina") ed Ante Rebić ("Non al meglio: fa capire perché non parte titolare"). Ancora peggio, invece, hanno fatto molti altri calciatori del Milan. In primis, però, il voto 5 nelle pagelle di questo Milan-Sampdoria lo rimedia il tecnico rossonero Stefano Pioli: "Saelemaekers terzino è un azzardo che non paga. Ma la vera colpa è l'avvio soft. Squadra troppo passiva. Tocca a lui riaccendere la luce".

Quindi, voto 5 per Alexis Saelemaekers ("Schierato terzino per avere più spinta, gli tocca invece rincorrere a vuoto gli avversari"), Samu Castillejo ("L'ennesima stecca della sua stagione"), Hakan Çalhanoğlu ("Evidentemente aveva dato tutto in Nazionale"), Rade Krunić ("Inconsistente in ogni giocata: zero idee, zero spunti"), e, soprattutto, Zlatan Ibrahimović: "Tornato dalla Nazionale con qualche acciacco, ha una mobilità ridottissima. Si spazientisce spesso con i compagni, finisce con l'arretrare per giocare qualche pallone in più".

Peggiore in campo, però, secondo il quotidiano romano, è Theo Hernández, voto 4: "Incomprensibile il pallone regalato a Quagliarella. Che si aggiunge ai tanti affanni in copertura".