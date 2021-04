CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 4 aprile 2021

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 4 aprile 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 4 aprile 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter. Sul campo del Bologna basta un colpo di testa di Romelu Lukaku nel primo tempo per proseguire la fuga. Sono 8 i punti di vantaggio sul Milan (che ha una partita in più), fermato sull'1-1 a 'San Siro' dalla Sampdoria e ben 12 sulla Juventus, che non va oltre il 2-2 nel derby contro il Torino.